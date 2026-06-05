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Luftfugter 2000- og 3000-serien Fugtfilter

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Luftfugter 2000- og 3000-serienFugtfilter

FY3446/30

Luftfugter 2000- og 3000-serien Fugtfilter

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Manualer og dokumentation

Det originale Philips-befugtningsfilter passer perfekt til dit apparat og sikrer konsekvent høj ydeevne. Den bruger NanoCloud-teknologi til at frigive usynlig tåge og befugte luften med op til 99 % mindre spredning af bakterier (1)

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  • 5 June 2026

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