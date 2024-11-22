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Udgået
FY4440/30
3 filtre i 1 for at opnå høj ydeevne fra første dag
Vores 3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, Active Carbon og forfilter sikrer, at du er beskyttet mod bakterier, pollen, støv, PM2.5, skæl fra kæledyr og gasser.
Levetid på op til 36 måneder
HEPA+Active Carbon+forfilter
Filtrerer 99,97 % ved 0,003 μm
Filtrerer gasser og lugte
Det originale Philips-filter er designet sammen med selve enheden for at sikre en perfekt pasform, som garanterer, at enheden hele tiden fungerer problemfrit.
Philips-luftfiltre gennemgår et sæt obligatoriske og strenge inspektionstest, før de frigives fra fabrikken. De udsættes for strenge test for levetid og holdbarhed, for kontinuerlig drift døgnet rundt. Vores filtre er designet til at give din Philips-luftrenser den bedste ydeevne indtil den sidste dag i filterets levetid.
Det cylinderformede 3-i-1-filterkombinerer tre filtreringslag, så din enhed kører som på dag ét.(6) vores Active Carbon-, HEPA- og forfilter er den optimale kombination, der fjerner forurenende stoffer, vira, allergener og bakterier. For at sikre, at du indånder renere luft, anbefaler vi, at du udskifter alle tre filtre på én gang.
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1.2
ud af 5
5
Anmeldelser
java427
22/11/2024
Portugal
Produto descontinuado só para Portugal
Tenho um purificador de ar de 500 euros (que ainda se vende em muitos retalhistas) e que usa este filtro. O filtro parece funcionar muito bem e durante bastante tempo. No entanto é inaceitável que o site PT da Philips marque este filtro como descontinuado, mas se eu vivesse em Espanha já poderia encomendar directamente do site espanhol. O site espanhol não envia para fora de Espanha, em 2024, com UE, etc. Lamentável
Fordele
Duradouro, filtra bem
Ulemper
Descontinuado
Denne anmeldelse blev foretaget for Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado
Dato for brug 2024-05-22
Denne anmeldelse blev foretaget for Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado
Dato for brug 2024-05-22
jonathanjoergensen
24/09/2025
Danmark
For dårligt
Hvordan kan det være udgået? Jeg har lige købt sidste år og kan nu ikke få en erstatning
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY4440/30 Integreret 3-i-1
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY4440/30 Integreret 3-i-1
Tino7272
24/10/2026
Deutschland
Ganz schwach
Viel zu teuer, einfach ein Armutszeugnis für Philips
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY4440/30 Integrierter 3-in-1-Filter
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY4440/30 Integrierter 3-in-1-Filter
(1) Den anbefalede levetid beregnes på baggrund af Philips-brugernes gennemsnitlige brugstid og WHO's data om udendørs forureningsniveau i byområder. Den faktiske levetid påvirkes af anvendelsesmiljøer og frekvenser.
(2) Gælder kun for udvalgte modeller med tilslutningsmulighed
(3) Gælder kun i de lande, hvor Philips-butikken er tilgængelig
(4) NanoProtect HEPA-filtermateriale giver en lavere luftstrømsmodstand end materialet fra et HEPA H13-filter, hvilket gør det muligt for en Philips-luftrenser med NanoProtect at levere en højere CADR (Clean Air Delivery Rate) end med et certificeret HEPA H13-filter i tilsvarende størrelse
(5) Fra luften, der passerer gennem filtret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.
(6) Betinget af, at filteret anvendes sammen med AC1711 eller 1715 Philips-luftrenseren
(7) Mikrobiel reduktionshastighedstest udført hos Airmid Health group Ltd. Testet i et 28,5 m³ forsøgskammer forurenet med luftbåren influenza A(H1N1).
(8) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med aerosoler med aviær coronavirus (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.