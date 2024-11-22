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  • FY4440_30.tif
  • Alternative Product Photograph Philips Series 3 Nano Protect Filter FY4440/30
  • FY4440_30.tif
  • Alternative Product Photograph Philips Series 3 Nano Protect Filter FY4440/30

Udgået

Originalt ekstra filterIntegreret 3-i-1

FY4440/30

1.2

| (5) Anmeldelser

3 filtre i 1 for at opnå høj ydeevne fra første dag

Vores 3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, Active Carbon og forfilter sikrer, at du er beskyttet mod bakterier, pollen, støv, PM2.5, skæl fra kæledyr og gasser.

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Originalt Philips-filter, der passer perfekt

3 filtre i 1 for at opnå høj ydeevne fra første dag

  • Levetid på op til 36 måneder

  • HEPA+Active Carbon+forfilter

  • Filtrerer 99,97 % ved 0,003 μm

  • Filtrerer gasser og lugte

Perfekt pasform for ensartet høj ydeevne

Perfekt pasform for ensartet høj ydeevne

Det originale Philips-filter er designet sammen med selve enheden for at sikre en perfekt pasform, som garanterer, at enheden hele tiden fungerer problemfrit.

Philips-filtre sikrer, at din enhed fungerer effektivt

Philips-filtre sikrer, at din enhed fungerer effektivt

Philips-luftfiltre gennemgår et sæt obligatoriske og strenge inspektionstest, før de frigives fra fabrikken. De udsættes for strenge test for levetid og holdbarhed, for kontinuerlig drift døgnet rundt. Vores filtre er designet til at give din Philips-luftrenser den bedste ydeevne indtil den sidste dag i filterets levetid.

3 filtre i 1 for komfort og overlegen ydeevne

3 filtre i 1 for komfort og overlegen ydeevne

Det cylinderformede 3-i-1-filterkombinerer tre filtreringslag, så din enhed kører som på dag ét.(6) vores Active Carbon-, HEPA- og forfilter er den optimale kombination, der fjerner forurenende stoffer, vira, allergener og bakterier. For at sikre, at du indånder renere luft, anbefaler vi, at du udskifter alle tre filtre på én gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.2

ud af 5

5

Anmeldelser

5
4
3

22/11/2024

Portugal

Portugal

Produto descontinuado só para Portugal

Tenho um purificador de ar de 500 euros (que ainda se vende em muitos retalhistas) e que usa este filtro. O filtro parece funcionar muito bem e durante bastante tempo. No entanto é inaceitável que o site PT da Philips marque este filtro como descontinuado, mas se eu vivesse em Espanha já poderia encomendar directamente do site espanhol. O site espanhol não envia para fora de Espanha, em 2024, com UE, etc. Lamentável

Fordele

Duradouro, filtra bem

Ulemper

Descontinuado

Denne anmeldelse blev foretaget for Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado

Dato for brug 2024-05-22

Denne anmeldelse blev foretaget for Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado

Dato for brug 2024-05-22

24/09/2025

Danmark

Danmark

For dårligt

Hvordan kan det være udgået? Jeg har lige købt sidste år og kan nu ikke få en erstatning

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY4440/30 Integreret 3-i-1

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY4440/30 Integreret 3-i-1

24/10/2026

Deutschland

Deutschland

Ganz schwach

Viel zu teuer, einfach ein Armutszeugnis für Philips

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY4440/30 Integrierter 3-in-1-Filter

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY4440/30 Integrierter 3-in-1-Filter

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Den anbefalede levetid beregnes på baggrund af Philips-brugernes gennemsnitlige brugstid og WHO's data om udendørs forureningsniveau i byområder. Den faktiske levetid påvirkes af anvendelsesmiljøer og frekvenser.

  2. (2) Gælder kun for udvalgte modeller med tilslutningsmulighed

  3. (3) Gælder kun i de lande, hvor Philips-butikken er tilgængelig

  4. (4) NanoProtect HEPA-filtermateriale giver en lavere luftstrømsmodstand end materialet fra et HEPA H13-filter, hvilket gør det muligt for en Philips-luftrenser med NanoProtect at levere en højere CADR (Clean Air Delivery Rate) end med et certificeret HEPA H13-filter i tilsvarende størrelse

  5. (5) Fra luften, der passerer gennem filtret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.

  6. (6) Betinget af, at filteret anvendes sammen med AC1711 eller 1715 Philips-luftrenseren

  7. (7) Mikrobiel reduktionshastighedstest udført hos Airmid Health group Ltd. Testet i et 28,5 m³ forsøgskammer forurenet med luftbåren influenza A(H1N1).

  8. (8) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med aerosoler med aviær coronavirus (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.