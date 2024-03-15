Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Originalt ekstra filter Integreret 3-i-1
Udgået
Support
FY4440/30
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)
Vores 3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, Active Carbon og forfilter sikrer, at du er beskyttet mod bakterier, pollen, støv, PM2.5, skæl fra kæledyr og gasser.