3 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne

En 3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, aktivt kul og et forfilter sikrer, at du er beskyttet mod bakterier, pollen, støv, PM2.5, skæl fra kæledyr, gasser og andre forurenende stoffer. Dette er et ekstra filter til Air Performer.