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  • 3 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne
  • 3 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne
  • 3 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne
  • 3 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne
  • 3 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne
  • 3 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne

Originalt ekstra filterIntegreret 3-i-1

FYM860/30

3 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne
En 3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, aktivt kul og et forfilter sikrer, at du er beskyttet mod bakterier, pollen, støv, PM2.5, skæl fra kæledyr, gasser og andre forurenende stoffer. Dette er et ekstra filter til Air Performer.
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Kompatible produkter
Air Performer 7000 Series

Air Performer 7000 Series
2-i-1-luftrenser og blæser

AMF765/10

Air Performer 8000 Series

Air Performer 8000 Series
3-i-1 luftrenser, blæser og varmer

AMF870/15

Originalt Philips-filter, der passer perfekt

3 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne

  • 12 måneders levetid

  • Filtrerer 99,97 % ved 0,003 μm

  • Forfilter, HEPA, aktivt kul

  • Filtrerer gasser og lugte

Det perfekte valg for ensartet høj ydeevne

Det perfekte valg for ensartet høj ydeevne

Det originale Philips-filter er designet samtidig med enheden, og det passer perfekt sammen. Dette sikrer, at enheden fungerer problemfrit uden afbrydelser.

12 måneders brug

12 måneders brug

Philips integreret 3-i-1-filteret giver ensartet beskyttelse og garanterer optimal filtrering i op til 12 måneder. (1)

Følg statusindikatoren for Smart-filter på din enhed

Følg statusindikatoren for Smart-filter på din enhed

Dit Philips-værktøj giver dig besked om, hvornår du skal rengøre forfilteret, og hvornår filteret skal udskiftes, hvilket tager mindre end et minut. Dette gør vedligeholdelse af enheden nemt og sikrer, at du altid får ren, sund luft.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Den anbefalede levetid beregnes på grundlag af den gennemsnitlige brugstid for Philips-brugere og WHO-data om forureningsniveauet i byen. Den faktiske levetid påvirkes af anvendelsesmiljøet og frekvensen.

  2. (2) Gælder kun i lande, hvor Philips-butikken er tilgængelig.

  3. (3) Beregnet i henhold til NRCC-54013-standarden med brug af cigaretrøg CADR-testet i henhold til GB/T18801-2015.

  4. (4) Fra luften, der passerer gennem filtret, testet med NaCl-aerosol af et tredjepartslaboratorium.

  5. (5) Philips luftrensere har en højere pris for levering af ren luft og energieffektivitet med et NanoProtect HEPA-filter end med et HEPA H13-filter, testet til GB/T 18801.