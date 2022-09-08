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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
FYM860/30
12 måneders levetid
Filtrerer 99,97 % ved 0,003 μm
Forfilter, HEPA, aktivt kul
Filtrerer gasser og lugte
Det originale Philips-filter er designet samtidig med enheden, og det passer perfekt sammen. Dette sikrer, at enheden fungerer problemfrit uden afbrydelser.
Philips integreret 3-i-1-filteret giver ensartet beskyttelse og garanterer optimal filtrering i op til 12 måneder. (1)
Dit Philips-værktøj giver dig besked om, hvornår du skal rengøre forfilteret, og hvornår filteret skal udskiftes, hvilket tager mindre end et minut. Dette gør vedligeholdelse af enheden nemt og sikrer, at du altid får ren, sund luft.
Anmeldelser
(1) Den anbefalede levetid beregnes på grundlag af den gennemsnitlige brugstid for Philips-brugere og WHO-data om forureningsniveauet i byen. Den faktiske levetid påvirkes af anvendelsesmiljøet og frekvensen.
(2) Gælder kun i lande, hvor Philips-butikken er tilgængelig.
(3) Beregnet i henhold til NRCC-54013-standarden med brug af cigaretrøg CADR-testet i henhold til GB/T18801-2015.
(4) Fra luften, der passerer gennem filtret, testet med NaCl-aerosol af et tredjepartslaboratorium.
(5) Philips luftrensere har en højere pris for levering af ren luft og energieffektivitet med et NanoProtect HEPA-filter end med et HEPA H13-filter, testet til GB/T 18801.