Philips-filtre sikrer, at dit apparat fungerer effektivt

Philips-luftfiltre gennemgår et sæt obligatoriske og strenge inspektionstest, før de frigives fra fabrikken. De udsættes for strenge test for levetid og holdbarhed, for kontinuerlig drift døgnet rundt, hele ugen. Vores filtre er designet til at give din Philips-luftrenser den bedste ydeevne indtil den sidste dag i filterets levetid.