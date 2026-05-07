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Originalt ekstra filter Integreret 3-i-1

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Originalt ekstra filterIntegreret 3-i-1

FYM860/30

Originalt ekstra filter Integreret 3-i-1

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Manualer og dokumentation

En 3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, aktivt kul og et forfilter sikrer, at du er beskyttet mod bakterier, pollen, støv, PM2.5, skæl fra kæledyr, gasser og andre forurenende stoffer. Dette er et ekstra filter til Air Performer.

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  • 7 May 2026

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