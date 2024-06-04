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Rensestift til strygesål

Udgået

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Rensestift til strygesål

GC012/00

Rensestift til strygesål

Udgået

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Manualer og dokumentation

Med rensestiften til strygesåler kan du nemt fjerne pletter fra strygesålen og få strygejernet til at se ud som nyt igen. Du skal blot påføre rensestiften på den varme, plettede strygesål og tørre den af med en klud.

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  • 4 June 2024

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