Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Rensestift til strygesål
Udgået
Support
GC012/00
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Med rensestiften til strygesåler kan du nemt fjerne pletter fra strygesålen og få strygejernet til at se ud som nyt igen. Du skal blot påføre rensestiften på den varme, plettede strygesål og tørre den af med en klud.
Fnugfjerner