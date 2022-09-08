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30 dages fortrydelsesret
Udgået
GC1424/30
Damp 15 g/min.
60 g dampskud
Non-stick-strygesål
Calc-clean
Strygesålen på dit Philips-strygegejern er forsynet med en særlig belægning, der gør, at den glider godt på alle slags tekstiler.
Effekt op til 1400 W muliggør konstant høj dampmængde.
Calc-clean til flere års forlængelse af strygejernets levetid
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I damptilstand, sammenlignet med den tørre indstilling på denne model