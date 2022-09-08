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  • Strygejern 30 % hurtigere med damp*
  • Strygejern 30 % hurtigere med damp*
  • Strygejern 30 % hurtigere med damp*
  • Strygejern 30 % hurtigere med damp*
  • Strygejern 30 % hurtigere med damp*
  • Strygejern 30 % hurtigere med damp*
  • Strygejern 30 % hurtigere med damp*
  • Strygejern 30 % hurtigere med damp*

Udgået

Featherlight PlusDampstrygejern med non-stick-strygesål

GC1424/30

1 pris

Strygejern 30 % hurtigere med damp*
Der er så meget andet i livet end husholdningsarbejde, så du vil jo gerne udføre det så hurtigt som muligt. Med konstant damp, slip-let-belægning og indbygget vandspray er dette strygejern udviklet til at fjerne folder på tøjet hurtigt.
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Strygejern 30 % hurtigere med damp*

  • Damp 15 g/min.

  • 60 g dampskud

  • Non-stick-strygesål

  • Calc-clean

Strygesål med non-stick-belægning

Strygesål med non-stick-belægning

Strygesålen på dit Philips-strygegejern er forsynet med en særlig belægning, der gør, at den glider godt på alle slags tekstiler.

Effekt op til 1400 W muliggør konstant høj dampmængde

Effekt op til 1400 W muliggør konstant høj dampmængde

Effekt op til 1400 W muliggør konstant høj dampmængde.

Calc-clean til flere års forlængelse af strygejernets levetid

Calc-clean til flere års forlængelse af strygejernets levetid

Calc-clean til flere års forlængelse af strygejernets levetid

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. I damptilstand, sammenlignet med den tørre indstilling på denne model