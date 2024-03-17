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Featherlight Plus Dampstrygejern med non-stick-strygesål
Udgået
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GC1424/30
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips Featherlight Plus Steam iron with non-stick soleplate GC1424/30
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Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan rengør jeg strygesålen på mit Philips-damp-/tørstrygejern?
Fnugfjerner
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
Calc-Clean-lyset på mit Philips-dampstrygejern bliver ved med at blinke
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