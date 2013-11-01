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  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
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Udgået

PowerLifeDampjern

GC2920/02

4.6

| (9) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Det praktiske GC2920/02-strygejerns nye SteamGlide-strygesål, 2100 W, som sikrer et konstant højt dampniveau, og antikalktabletter giver dig langtidsholdbar værdi for pengene!

Se alle fordele

Med SteamGlide-strygesål

Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

  • Dobbelt anti-kalk

Konstant høj dampmængde

Konstant høj dampmængde

2100 W sikrer konstant høj dampmængde.

Konstant dampudvikling op til 35 g/min

Konstant dampudvikling op til 35 g/min

Konstant dampudvikling på op til 35 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

Dampskud på op til 95 g til de mest genstridige folder

Dampskud på op til 95 g til de mest genstridige folder

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.6

ud af 5

9

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

01/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

It is simple to use

It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2920/02 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2920/02 Steam iron

05/05/2013

België

België

Pour moi, ce produit est quasi parfait.

Très bien sauf pour le type d'eau à utiliser. Je trouverais + simple de pouvoir utiliser de l'eau déminéralisée

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2920/02 Fer vapeur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2920/02 Fer vapeur

09/04/2013

Nederland

Nederland

Uitstekende stoomstrijkijzer

Hij strijkt fantastisch deze Philips Power Life. Snel op temperatuur. Héél handig met ontkalk-knop. Het ontkalken is zo gebeurd. Even schudden en de knop ingedrukt houden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer

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