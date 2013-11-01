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Udgået
Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Det praktiske GC2920/02-strygejerns nye SteamGlide-strygesål, 2100 W, som sikrer et konstant højt dampniveau, og antikalktabletter giver dig langtidsholdbar værdi for pengene!
Dobbelt anti-kalk
2100 W sikrer konstant høj dampmængde.
Konstant dampudvikling på op til 35 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Priser
4.6
ud af 5
9
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Elle
01/11/2013
United Kingdom
It is simple to use
It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2920/02 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2920/02 Steam iron
Flore28
05/05/2013
België
Pour moi, ce produit est quasi parfait.
Très bien sauf pour le type d'eau à utiliser. Je trouverais + simple de pouvoir utiliser de l'eau déminéralisée
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2920/02 Fer vapeur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2920/02 Fer vapeur
tomdeb
09/04/2013
Nederland
Uitstekende stoomstrijkijzer
Hij strijkt fantastisch deze Philips Power Life. Snel op temperatuur. Héél handig met ontkalk-knop. Het ontkalken is zo gebeurd. Even schudden en de knop ingedrukt houden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer