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PowerLife Dampjern
Udgået
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GC2920/02
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Quick start guide Philips PowerLife Steam iron
EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2920/02 - English (US)
Alle (2)
Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan rengør jeg strygesålen på mit Philips-damp-/tørstrygejern?
Fnugfjerner
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
Calc-Clean-lyset på mit Philips-dampstrygejern bliver ved med at blinke