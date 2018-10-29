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Udgået
2400 W
40 g/min, konstant damp
150 g dampskud
SteamGlide-strygesål
Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.
Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.
Priser
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Glavas77
29/10/2018
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Πραγματικά Εξαιρετικό σίδερο ατμού με βοήθησε στο σιδέρωμα στα πουκάμισα ειδικά παρόλο που είμαι άσχετος :) Το προτείνω ανεπιφύλακτα.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο
Αριάδνη
24/06/2018
Ελλάδα
Σίδερο ατμού
Καλό προϊόν σε πολύ καλή τιμή. Επαρκής ποσότητα ατμού και ξεκούραστο σιδέρωμα. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο
Testet i forhold til Philips’ slip-let-strygesål