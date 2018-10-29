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  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år

Udgået

PowerLifeDampstrygejern

GC2994/20

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Bygget til holde i mange år
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig lader dig i stikken. Med den ridsefaste SteamGlide-strygesål, konstant højt dampniveau og integreret afkalkningsfunktion er du med dette højkvalitets strygejern sikret langvarig høj ydelse.
Se alle fordele

4 gange længere levetid med SteamGlide-strygesål*

Bygget til holde i mange år

  • 2400 W

  • 40 g/min, konstant damp

  • 150 g dampskud

  • SteamGlide-strygesål

2400 W til hurtig opvarmning

2400 W til hurtig opvarmning

Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.

Konstant damp på op til 40 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Konstant damp på op til 40 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.

Dampskud på op til 150 g klarer genstridige folder

Dampskud på op til 150 g klarer genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

29/10/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Πραγματικά Εξαιρετικό σίδερο ατμού με βοήθησε στο σιδέρωμα στα πουκάμισα ειδικά παρόλο που είμαι άσχετος :) Το προτείνω ανεπιφύλακτα.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο

24/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Σίδερο ατμού

Καλό προϊόν σε πολύ καλή τιμή. Επαρκής ποσότητα ατμού και ξεκούραστο σιδέρωμα. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i forhold til Philips’ slip-let-strygesål