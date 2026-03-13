Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Tøjpleje
Alle serier
PowerLife Dampstrygejern
Udgået
Support
GC2994/20
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Eco passport Philips PowerLife Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2994/20 - English (US)
Alle (2)
Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan rengør jeg strygesålen på mit Philips-damp-/tørstrygejern?
Fnugfjerner
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
Calc-Clean-lyset på mit Philips-dampstrygejern bliver ved med at blinke
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig