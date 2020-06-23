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  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

Udgået

Steam&GoHåndholdt stofdamper

GC363/30

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
Med Philips Steam & Go steameren kan du opfriske din garderobe og forlænge tøjets levetid. Damp alt fra blonder til kashmir trøjer, uldjakker og gardiner uden at skulle finde strygebrættet frem eller risikere forbrændinger. Takket være den opvarmede dampplade kan du trykke steameren direkte mod beklædningen og derfor lettere fjerne rynker. Du kan også dampe både vandret og lodret. Det kompakte design sammen med den varmetætte stofpose gør steameren perfekt til din weekendtur eller forretningsrejse. Bon Voyage!
Se alle fordele

Opfrisker tøjet hurtigt og enkelt

Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

  • Konstant dampsky på 22 g/min

  • Fjerner bakterier og lugt

  • Opvarmet steamerplade

  • Varmtæt stofpose

Automatisk, konstant damp for nem udglatning af folder

Automatisk, konstant damp for nem udglatning af folder

En elektrisk pumpe giver automatisk konstant damp for nem og hurtig udglatning af folder.

Børstetilbehør til tykkere stoftyper

Børstetilbehør til tykkere stoftyper

Børstetilbehøret åbner stoffets fibre og giver mulighed for bedre dampgennemtrængning. Det er især godt til tykkere tøj som f.eks. jakker og frakker. Det kan også hjælpe med at fjerne snavs og pletter.

Sikker på alle tekstiler, der tåler strygning, ingen brændemærker

Sikker på alle tekstiler, der tåler strygning, ingen brændemærker

Damperen er sikker at anvende på alle tekstiler og alt slags tøj, der tåler strygning. Damppladen trykkes sikkert ned mod tøjet uden risiko for, at tøjet tager skade pga. høje varmegrader – en fantastisk løsning til sarte tekstiler som f.eks. silke.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

23/06/2020

Portugal

Portugal

Para manhãs agitadas e com rugas na roupa

Tem uma grande rapidez na produção de vapor, ideal para alturas em que não dispomos de muito tempo.

Fordele

Rápido no aquecimento

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med Philips Steam&Go GC310 og GC320, uden SmartFlow-varmeplade.

  2. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.