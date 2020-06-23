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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
Konstant dampsky på 22 g/min
Fjerner bakterier og lugt
Opvarmet steamerplade
Varmtæt stofpose
En elektrisk pumpe giver automatisk konstant damp for nem og hurtig udglatning af folder.
Børstetilbehøret åbner stoffets fibre og giver mulighed for bedre dampgennemtrængning. Det er især godt til tykkere tøj som f.eks. jakker og frakker. Det kan også hjælpe med at fjerne snavs og pletter.
Damperen er sikker at anvende på alle tekstiler og alt slags tøj, der tåler strygning. Damppladen trykkes sikkert ned mod tøjet uden risiko for, at tøjet tager skade pga. høje varmegrader – en fantastisk løsning til sarte tekstiler som f.eks. silke.
Priser
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
CatiaR
23/06/2020
Portugal
Para manhãs agitadas e com rugas na roupa
Tem uma grande rapidez na produção de vapor, ideal para alturas em que não dispomos de muito tempo.
Fordele
Rápido no aquecimento
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil
Sammenlignet med Philips Steam&Go GC310 og GC320, uden SmartFlow-varmeplade.
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.