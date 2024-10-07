Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Tøjpleje
Alle serier
Steam&Go Håndholdt stofdamper
Udgået
Support
GC363/30
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
EU Declaration of Conformity
GC360_361_362_363_GC364_GC365 WE_[09627]_NCN
Fnugfjerner
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig