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Udgået
GC3820/20
40 g damp/min., 150 g dampskud
SteamGlide Plus-strygesål
Anti-kalk
2400 watt
Med sine 2400 W bliver Azur Performer Plus-dampstrygejernet hurtigt varmt og leverer fantastiske strygeresultater takket være sin kraftfulde ydeevne.
Konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Strygejernets 150 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.
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