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Azur Performer Dampstrygejern

Udgået

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Azur PerformerDampstrygejern

GC3820/20

Azur Performer Dampstrygejern

Udgået

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Manualer og dokumentation

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3820/20 - English (US)

  • ZIP fil, 2.7 MB
  • 17 March 2024

GC3800 series_[03923]_user manual

  • PDF fil, 7.4 MB
  • 27 July 2024

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