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Azur Performer Dampstrygejern
Udgået
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GC3820/20
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EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3820/20 - English (US)
GC3800 series_[03923]_user manual
Fnugfjerner
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
Calc-Clean-lyset på mit Philips-dampstrygejern bliver ved med at blinke
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