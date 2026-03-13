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PerfectCare Dampstrygejern
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GC3920/20R1
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GC3920 series_Optimal_EU9_[22203]
Nu kan du stryge alt fra jeans til silke i én arbejdsgang med OptimalTEMP-teknologi, der giver dig den perfekte kombination af varme og damp - for hurtig fjernelse af folder uden risiko for brand- eller glansmærker.
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Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?
Indikatoren for strygejernet er klar på Philips-strygejernet blinker
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