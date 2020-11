Strygejernet slukker automatisk, når det står ubenyttet

Du behøver aldrig at være bange for at glemme at slukke dit strygejern. Dampstrygejernet slukker automatisk, hvis du efterlader det stillestående. Efterlades strygejernet på strygesålen, slukker det automatisk efter 30 sekunder. På hælstøtten slukker det automatisk efter 8 minutter.