ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
  • Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger

Udgået

PerfectCareDampstrygejern

GC3920/24

1 pris

Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger
Nu kan du stryge alt fra jeans til silke i én arbejdsgang med OptimalTEMP-teknologi, der giver dig den perfekte kombination af varme og damp - for hurtig fjernelse af folder uden risiko for brand- eller glansmærker.
Se alle fordele

100 % sikkert, selv på sarte tekstiler

Nemmere og huritgere uden temperaturindstillinger

  • 2400 W

  • 45 g/min, konstant damp

  • 180 g dampskud

  • SteamGlide Plus-strygesål

OptimalTEMP-teknologien kræver ingen temperaturindstillinger

OptimalTEMP-teknologien kræver ingen temperaturindstillinger

Stryg alt fra silke til cowboybukser uden at regulere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøjet eller vente på, at strygejernet skal varme op eller køle af. Du kan klare alle stoffer, når som helst.

Sikker på alt tøj, der tåler strygning, med garanti ingen skader på tøjet

Sikker på alt tøj, der tåler strygning, med garanti ingen skader på tøjet

Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at lave skader på strygbart tøj pga. høje varmegrader. Du kan endda lade det stå med strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet. Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen glans. Garanteret.

2400 W til hurtig opvarmning

2400 W til hurtig opvarmning

Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.