ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

PerfectCare Dampstrygejern

Udgået

Support

PerfectCareDampstrygejern

GC3920/24

PerfectCare Dampstrygejern

Udgået

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Eco passport Philips PerfectCare Steam iron - English (US)

  • PDF fil, 132.9 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Steam iron GC3920/24 - English (US)

  • PDF fil, 962.3 kB
  • 13 March 2026

Ofte stillede spørgsmål

Dele og tilbehør

Fejlfinding

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig