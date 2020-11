Opfrisk og værn om dit elskede tøj

Med Philips ComfortTouch stående steamer kan du forlænge dit tøjs levetid og samtidig dampe alt fra sarte stofmaterialer til kashmir og uldjakker uden at risikere brandmærker. Den kraftfulde damp på 40 g min fjerner rynker og rynker fra dit tøj. Den store vandtank giver dig mulighed for at dampe hele garderobeskabet! Det bevægelige damphoved og det ekstra lange damp baord giver dig mulighed for at få de samme professionelle resultater som i tøjbutikkerne. Det stilfulde design gør også dampbadet perfekt til at stå i soveværelset eller i et walk in closet. Se alle fordelene