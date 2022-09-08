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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
GC557/30
Ekstra stor vandbeholder på 1,8 l
Konstant dampsky på 40 g/min
5 dampindstillinger
Fleksibelt steamerhoved
Damperen skifter automatisk til standby, når vandtanken er tom, så du kan have ro i sindet, selvom du glemmer at slukke for den.
Damperen er sikker at anvende på alle tekstiler og alt slags tøj, der tåler strygning. Damppladen trykkes sikkert ned mod tøjet uden risiko for, at tøjet tager skade pga. høje varmegrader – en fantastisk løsning til sarte tekstiler som f.eks. silke.
Forlæng apparatets levetid ved regelmæssig brug af Easy Rinse-afkalkningsfunktionen.
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Anmeldelser
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.