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  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj
  • Opfrisk og værn om dit elskede tøj

Udgået

ComfortTouchTøjdamper

GC557/30

1 pris

Opfrisk og værn om dit elskede tøj
Med Philips ComfortTouch stående steamer kan du forlænge dit tøjs levetid og samtidig dampe alt fra sarte stofmaterialer til kashmir og uldjakker uden at risikere brandmærker. Den kraftfulde damp på 40 g min fjerner rynker og rynker fra dit tøj. Den store vandtank giver dig mulighed for at dampe hele garderobeskabet! Det bevægelige damphoved og det ekstra lange damp baord giver dig mulighed for at få de samme professionelle resultater som i tøjbutikkerne. Det stilfulde design gør også dampbadet perfekt til at stå i soveværelset eller i et walk in closet.
Se alle fordele

Pas på dit tøj med stil

Opfrisk og værn om dit elskede tøj

  • Ekstra stor vandbeholder på 1,8 l

  • Konstant dampsky på 40 g/min

  • 5 dampindstillinger

  • Fleksibelt steamerhoved

Skifter automatisk til standby for at give ro i sindet

Skifter automatisk til standby for at give ro i sindet

Damperen skifter automatisk til standby, når vandtanken er tom, så du kan have ro i sindet, selvom du glemmer at slukke for den.

Sikker på alle tekstiler, der tåler strygning, ingen brændemærker

Sikker på alle tekstiler, der tåler strygning, ingen brændemærker

Damperen er sikker at anvende på alle tekstiler og alt slags tøj, der tåler strygning. Damppladen trykkes sikkert ned mod tøjet uden risiko for, at tøjet tager skade pga. høje varmegrader – en fantastisk løsning til sarte tekstiler som f.eks. silke.

Easy Rinse-afkalkning til mange års effektiv brug

Easy Rinse-afkalkning til mange års effektiv brug

Forlæng apparatets levetid ved regelmæssig brug af Easy Rinse-afkalkningsfunktionen.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.