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ComfortTouch Tøjdamper
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GC557/30
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EU Declaration of conformity Philips ComfortTouch Garment Steamer GC557/30 - English (US)
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Alle (2)
Der siver vand ud fra bunden af min Philips Stand Garment Steamer
Hvordan afkalker jeg min Philips Garment Steamer/All-in-One-løsning?
Fnugfjerner
Min Philips Stand Garment Steamer frembringer en kvækkende lyd
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
Der drypper vand ud af hovedet på min Philips Stand Garment Steamer
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