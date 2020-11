1,2 l vandbeholder og genopfyldning når som helst under strygningen

SpeedCare-strygejernet med dampstation har en vandbeholder med 1,2 l kapacitet, der giver dig mulighed for at stryge i mere end 1 time, og som hjælper dig med at reducere behovet for påfyldning ved store mængder tøj. Teknologien giver dig også mulighed for at fylde vandbeholderen op under strygning, uden at du behøver at køle apparatet ned i 2 timer først.