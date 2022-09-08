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Nyistandsatte

FastCareStrygejern med dampstation

GC7703/20R1

2 Priser

Hurtig og praktisk strygning
En stor aftagelig vandtank for nem påfyldning, kraftigt dampskud og SteamGlide keramisk strygesål hjælper dig med at reducere din strygetid betydeligt, mens transportlåsen og Smart CalcClean gør strygningen praktisk.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Med aftagelig vandtank

Hurtig og praktisk strygning

  • Maks. 5 bar pumpetryk

  • 200 g dampskud

  • Transportlås

  • 2,2 l aftagelig vandtank

Transportlås for nem og sikker transport

Transportlås for nem og sikker transport

Dit strygejern med dampstation leveres med en sikkerhedstransportlås. Du kan låse strygejernet sikkert på basen, så risikoen for, at nogen berører den varme strygesål, reduceres. Du kan også nemt bære dampstationen.

Dampskud på op til 200 g

Dampskud på op til 200 g

Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.

Genopfyld med vand fra hanen når som helst

Genopfyld med vand fra hanen når som helst

Strygejernet med dampstation er designet til brug med vand fra hanen. Hvis du løber tør for vand i vandtanken under strygningen, kan du nemt genopfylde den uden at skulle vente eller slukke for apparatet.

Tekniske specifikationer

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