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Nyistandsatte
GC7703/20R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Maks. 5 bar pumpetryk
200 g dampskud
Transportlås
2,2 l aftagelig vandtank
Dit strygejern med dampstation leveres med en sikkerhedstransportlås. Du kan låse strygejernet sikkert på basen, så risikoen for, at nogen berører den varme strygesål, reduceres. Du kan også nemt bære dampstationen.
Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.
Strygejernet med dampstation er designet til brug med vand fra hanen. Hvis du løber tør for vand i vandtanken under strygningen, kan du nemt genopfylde den uden at skulle vente eller slukke for apparatet.