ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

FastCare Strygejern med dampstation

Support

FastCareStrygejern med dampstation

GC7703/20R1

FastCare Strygejern med dampstation

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

EU Declaration of conformity Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20 - English (US)

  • PDF fil, 944.9 kB
  • 17 March 2024

Important Information Manual Philips PerfectCare Viva Steam generator iron - English (US)

  • PDF fil, 4.8 MB
  • 30 July 2024

Ofte stillede spørgsmål

Dele og tilbehør

Fejlfinding

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig