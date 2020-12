Ergonomisk og let strygejern på 1,2 kg

Strygejernets ergonomiske design sikrer komfortabel strygning med mindre belastning af håndleddet. Det opadskrånende håndgreb sikrer en naturlig stilling, så belastningen reduceres. Strygejernets design sikrer tillige, at du undgår den gentagne bevægelse ved at stille strygejernet på højkant. Strygejernet er let (1,2 kg) for at sikre nem og komfortabel strygning.