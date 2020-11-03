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  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
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Udgået

PerfectCare Expert PlusStrygejern med dampstation

GC8942/20

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Meget let og kraftfuld
PerfectCare Expert Plus er designet med øje for komfort og bekvemmelighed. Meget let og nem at håndtere, men stadig med kraftig damp til at opnå gode og hurtige resultater. OptimalTEMP-teknologi sikrer, at tøj, der tåler strygning, ikke bliver brændt.
Se alle fordele

for at opnå hurtighed og komfort

Meget let og kraftfuld

  • Maks. tryk 7,5 bar

  • Op til 480 g dampskud

  • 1,8 L aftagelig vandtank

  • Ultralet strygejern

OptimalTEMP-teknologi kræver ingen temperaturindstillinger

OptimalTEMP-teknologi kræver ingen temperaturindstillinger

Stryg alt fra silke til cowboybukser uden at regulere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet varmer op og køle af. Du klarer alle stoffer, når som helst.

Ingen skader på tøjet pga. høje varmegrader – garanteret

Ingen skader på tøjet pga. høje varmegrader – garanteret

Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at lave skader på strygbart tøj pga. høje varmegrader. Du kan endda lade det stå med strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet. Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen glans. Garanteret.

Kraftig damp fjerner folder effektivt

Kraftig damp fjerner folder effektivt

En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste stoffer uden besvær. Se vanskelige folder smelte væk med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning for opfriskning af tøj og gardiner.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

03/11/2020

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Muito eficaz

Escolha da classificação com base na Qualidade Ergonomia

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor

02/04/2019

Portugal

Portugal

Muito bom.

Um excelente ferro de engomar, muito fácil de utilizar. O ferro é muito leve, e com o vapor torna-se ainda mais fácil de engomar toda a roupa. O depósito muito acessível para colocar e repor a água.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Op til 30 % energibesparelse med ECO-tilstand sammenlignet med standardtilstand baseret på IEC 60311