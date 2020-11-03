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Udgået
Maks. tryk 7,5 bar
Op til 480 g dampskud
1,8 L aftagelig vandtank
Ultralet strygejern
Stryg alt fra silke til cowboybukser uden at regulere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet varmer op og køle af. Du klarer alle stoffer, når som helst.
Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at lave skader på strygbart tøj pga. høje varmegrader. Du kan endda lade det stå med strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet. Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen glans. Garanteret.
En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste stoffer uden besvær. Se vanskelige folder smelte væk med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning for opfriskning af tøj og gardiner.
Priser
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
03/11/2020
Portugal
Bekræftet køber
Muito eficaz
Escolha da classificação com base na Qualidade Ergonomia
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor
HJNunes
02/04/2019
Portugal
Muito bom.
Um excelente ferro de engomar, muito fácil de utilizar. O ferro é muito leve, e com o vapor torna-se ainda mais fácil de engomar toda a roupa. O depósito muito acessível para colocar e repor a água.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor
Op til 30 % energibesparelse med ECO-tilstand sammenlignet med standardtilstand baseret på IEC 60311