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PerfectCare Expert Plus Strygejern med dampstation
Udgået
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GC8942/20
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8942/20 - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron
Alle (2)
Hvordan afkalker jeg min Philips-dampgenerator?
Hvordan renser jeg vandtanken på mit Philips-dampstrygejern?
PerfectCare Expert PlusAftagelig vandtank til dit strygejern
Fnugfjerner
Mit strygebræt er vådt, og der er vand på gulvet
Den blå indikator blinker på mit Philips-dampstrygejern
Min dampstation er stoppet eller holdt op med at virke
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Dampskud på mit Philips-dampstrygejern virker ikke
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