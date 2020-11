Afkalk apparatet effektivt og nemt for at forlænge det

Ekstremt langvarig dampydeevne: Philips' eksklusive Easy De-Calc-funktion tilbyder den ideelle måde at slippe af med kalkaflejringer og forlænge levetiden for dit strygejern med dampstation. Med lys og lyd vil dit strygejern minde dig om at gøre strygejernet rent. Så snart apparatet er koldt, skal du blot åbne Easy De-Calc-knappen og opsamle det snavsede vand og kalken i en kop.