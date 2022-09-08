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Udgået
GC9246/02
Et tryk på op til 6,5 bar
340 g dampskud
Transportlås
1,5 l aftagelig vandtank
Dampen er klar til brug på 2 minutter og kan genpåfyldes når som helst under strygningen.
Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Der dannes en jævn og kraftig dampstråle, som trænger dybt ind i tøjet og gør strygningen hurtigere og bedre. Dampintensiteten kan reguleres efter behov.
Ekstremt langvarig dampydeevne: Philips' eksklusive Easy De-Calc-funktion er den ideelle måde at slippe af med kalkaflejringer på og forlænger dampstrygejernets levetid. Lys og lyd på strygejernet fortæller dig, hvornår strygejernet skal gøres rent. Så snart apparatet er koldt, skal du blot åbne Easy De-Calc-knappen og opsamle det snavsede vand og kalken i en kop.
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