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  • Ultrahurtig strygning
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Udgået

PerfectCare ExpertDampstrygejern

GC9246/02

1 pris

Ultrahurtig strygning
Stryg alle materialer, der tåler strygning, fra silke til hør, bomuld og cashmere... endda i vilkårlig rækkefølge og uden at skulle justere indstillingerne. Philips PerfectCare-strygejernet stryger alt dit tøj hurtigt og helt uden brændemærker eller skinnende mærker. Strygning er gjort helt enkelt.
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uden behov for temperaturregulering

Ultrahurtig strygning

  • Et tryk på op til 6,5 bar

  • 340 g dampskud

  • Transportlås

  • 1,5 l aftagelig vandtank

Klar til brug på 2 minutter med ubegrænset påfyldning

Klar til brug på 2 minutter med ubegrænset påfyldning

Dampen er klar til brug på 2 minutter og kan genpåfyldes når som helst under strygningen.

Et tryk på op til 6,5 bar

Et tryk på op til 6,5 bar

Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Der dannes en jævn og kraftig dampstråle, som trænger dybt ind i tøjet og gør strygningen hurtigere og bedre. Dampintensiteten kan reguleres efter behov.

Afkalk apparatet effektivt og nemt for at forlænge det

Afkalk apparatet effektivt og nemt for at forlænge det

Ekstremt langvarig dampydeevne: Philips' eksklusive Easy De-Calc-funktion er den ideelle måde at slippe af med kalkaflejringer på og forlænger dampstrygejernets levetid. Lys og lyd på strygejernet fortæller dig, hvornår strygejernet skal gøres rent. Så snart apparatet er koldt, skal du blot åbne Easy De-Calc-knappen og opsamle det snavsede vand og kalken i en kop.

Tekniske specifikationer

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Priser

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