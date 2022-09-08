Afkalk apparatet effektivt og nemt for at forlænge det

Ekstremt langvarig dampydeevne: Philips' eksklusive Easy De-Calc-funktion er den ideelle måde at slippe af med kalkaflejringer på og forlænger dampstrygejernets levetid. Lys og lyd på strygejernet fortæller dig, hvornår strygejernet skal gøres rent. Så snart apparatet er koldt, skal du blot åbne Easy De-Calc-knappen og opsamle det snavsede vand og kalken i en kop.