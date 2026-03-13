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PerfectCare Expert Dampstrygejern
Udgået
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GC9246/02
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9246/02 - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare Expert Steam generator iron
Fnugfjerner
Den blå indikator blinker på mit Philips-dampstrygejern
Min dampstation er stoppet eller holdt op med at virke
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
Calc-Clean-lyset på mit Philips-dampstrygejern bliver ved med at blinke
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