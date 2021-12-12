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PerfectCare Aqua ProStrygejern med dampstation

GC9324/20R1

4.8
| (41) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt

1 pris

Supereffektiv strygning
PerfectCare Aqua Pro leveres med vores ultralette strygejern og ekstra stor 2,5 l vandtank, som er ideel til strygning i længere tid og perfekt lodret dampning.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

med ultralet strygejern

Supereffektiv strygning

  • Maks. tryk 6,5 bar

  • Op til 440 g dampskud

  • Vandtank med 2,5 liters kapacitet

  • Ultralet strygejern

Ekstra stor vandtank, der giver længere brugstid

Ekstra stor vandtank, der giver længere brugstid

Vandtanken har en kapacitet på 2,5 liter, så du opnår op til 3 timers kontinuerlig brug uden behov for opfyldning af tanken. Den er også gennemsigtig, så du kan nemt kan få en 360° visning af tanken og se, hvor meget vand du har tilbage til at skabe et effektivt damptryk. Dampstationen har et stort påfyldningshul, der gør det nemt at påfylde vandtanken under hanen, eller du kan når som helst bruge en kande eller flaske under strygningen

Nemt og effektivt afkalkningssystem

Nemt og effektivt afkalkningssystem

Regelmæssig afkalkning beskytter dit strygejern og sikrer, at du fortsat opnår den allerbedste dampproduktion. Den eksklusivt designede og ideelt placerede Easy De-Calc Plus-funktion er den ideelle måde at undgå kalkdannelse og forlænge strygejernets levetid på. Strygejernet minder dig med både lys og lyd om, når det er tid til rengøring og afkalkning. Når apparatet er koldt, skal du blot fjerne Easy De-Calc-knappen, hælde kalk og snavset vand i en kop og tømme den.

Spar energi med ECO-tilstand

Spar energi med ECO-tilstand

Med ECO-tilstanden kan du spare energi, uden at det går ud over strygeresultatet. ECO-tilstanden anvender en mindre mængde damp, men stadig tilstrækkeligt til at stryge alt dit tøj.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. op til 45% energibesparelse baseret på IEC 603311, eco-tilstand sammenlignet med TURBO-tilstand