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Nyistandsatte
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Maks. tryk 6,5 bar
Op til 440 g dampskud
Vandtank med 2,5 liters kapacitet
Ultralet strygejern
Vandtanken har en kapacitet på 2,5 liter, så du opnår op til 3 timers kontinuerlig brug uden behov for opfyldning af tanken. Den er også gennemsigtig, så du kan nemt kan få en 360° visning af tanken og se, hvor meget vand du har tilbage til at skabe et effektivt damptryk. Dampstationen har et stort påfyldningshul, der gør det nemt at påfylde vandtanken under hanen, eller du kan når som helst bruge en kande eller flaske under strygningen
Regelmæssig afkalkning beskytter dit strygejern og sikrer, at du fortsat opnår den allerbedste dampproduktion. Den eksklusivt designede og ideelt placerede Easy De-Calc Plus-funktion er den ideelle måde at undgå kalkdannelse og forlænge strygejernets levetid på. Strygejernet minder dig med både lys og lyd om, når det er tid til rengøring og afkalkning. Når apparatet er koldt, skal du blot fjerne Easy De-Calc-knappen, hælde kalk og snavset vand i en kop og tømme den.
Med ECO-tilstanden kan du spare energi, uden at det går ud over strygeresultatet. ECO-tilstanden anvender en mindre mængde damp, men stadig tilstrækkeligt til at stryge alt dit tøj.
op til 45% energibesparelse baseret på IEC 603311, eco-tilstand sammenlignet med TURBO-tilstand