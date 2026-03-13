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PerfectCare Aqua Pro Strygejern med dampstation

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PerfectCare Aqua ProStrygejern med dampstation

GC9324/20R1

PerfectCare Aqua Pro Strygejern med dampstation

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Manualer og dokumentation

GC9300_GC9400_UM_WEU_[01675]_user manual

  • PDF fil, 4.1 MB
  • 13 March 2026

PerfectCare Aqua Pro leveres med vores ultralette strygejern og ekstra stor 2,5 l vandtank, som er ideel til strygning i længere tid og perfekt lodret dampning.

  • PDF fil
  • 18 May 2026

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