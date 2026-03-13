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PerfectCare Aqua Pro Strygejern med dampstation
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GC9324/20R1
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PerfectCare Aqua Pro leveres med vores ultralette strygejern og ekstra stor 2,5 l vandtank, som er ideel til strygning i længere tid og perfekt lodret dampning.
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