Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Nyistandsatte
GC9682/80R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Op til 600 g dampskud
1,8 l aftagelig vandtank
OptimalTEMP-teknologi
Automatisk og støjsvag damp
En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste tekstiler uden besvær. Se vanskelige folder forsvinde med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning til opfriskning af tøj og gardiner.
En 1,8 liters transparent tank giver dig op til 2 timers kontinuerlig brug. Når vandtanken er tom, bliver du påmindet af indikatorlyset, så du nemt kan påfylde vand når som helst under vandhanen gennem den store påfyldningsdør.
Stryg alt fra cowboybukser til silke uden at justere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet varmer op og køler af. Du kan klare alle stoffer når som helst