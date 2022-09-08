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  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
  • Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning

Nyistandsatte

PerfectCare Elite PlusStrygejern med dampstation

GC9682/80R1

1 pris

Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning
PerfectCare Elite Plus er dampstationen, der tilbyder nemmere strygning og hurtigere resultater med det ultralette strygejern og intelligent, automatisk damp, der giver ultimativ komfort. Intet behov for temperaturindstillinger og garanteret ingen brændemærker.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning

Intelligent automatisk damp til hurtigere og nemmere strygning

  • Op til 600 g dampskud

  • 1,8 l aftagelig vandtank

  • OptimalTEMP-teknologi

  • Automatisk og støjsvag damp

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Kraftig damp fjerner effektivt folder

En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste tekstiler uden besvær. Se vanskelige folder forsvinde med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning til opfriskning af tøj og gardiner.

Stor aftagelig vandtank for nem påfyldning

Stor aftagelig vandtank for nem påfyldning

En 1,8 liters transparent tank giver dig op til 2 timers kontinuerlig brug. Når vandtanken er tom, bliver du påmindet af indikatorlyset, så du nemt kan påfylde vand når som helst under vandhanen gennem den store påfyldningsdør.

OptimalTEMP-teknologien kræver ingen temperaturindstillinger

OptimalTEMP-teknologien kræver ingen temperaturindstillinger

Stryg alt fra cowboybukser til silke uden at justere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet varmer op og køler af. Du kan klare alle stoffer når som helst

Tekniske specifikationer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.