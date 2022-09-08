OptimalTEMP-teknologien kræver ingen temperaturindstillinger

Stryg alt fra cowboybukser til silke uden at justere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet varmer op og køler af. Du kan klare alle stoffer når som helst