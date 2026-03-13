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PerfectCare Elite Plus Strygejern med dampstation
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GC9682/80R1
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Sådan rengøres strygesålen på Philips-dampstrygejernet
Hvordan renser jeg vandtanken på mit Philips-dampstrygejern?
PC Elite Steam generatorAftagelig vandtank til dit strygejern
PC Elite Steam generatorRensehætte til dit strygejern
Den blå indikator blinker på mit Philips-dampstrygejern
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
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