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Nyistandsatte
Udgået
HD2581/00R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
8 indstillinger
Integreret bollevarmer
Kompakt design
Ekstra beskyttelse med automatisk slukning, der beskytter produktet mod kortslutning.
8 indstillinger gør det muligt at riste forskellige typer brød uden risiko for, at det brænder på. Juster risteindstillingen efter behov, og få dit brød ristet, som du ønsker det.
Integreret bollerist til opvarmning af dine foretrukne typer af boller, wienerbrød og rundstykker.