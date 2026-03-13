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Daily Collection Brødrister
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HD2581/00R1
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HD2581; HD2582; HD2583; HD2584 - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2581/00 - English (US)
Alle (2)
Kan jeg opvarme boller eller croissanter på min Philips-brødrister?
Hvilke risteindstillinger skal jeg bruge på min Philips-brødrister?
KRUMMEBAKKEENHED HVID
Brødet sætter sig fast i min Philips-brødrister
Min Philips-brødrister tænder ikke
Håndtaget på min Philips-brødrister bliver ikke nede
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