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  • Luft er den nye olie
  • Luft er den nye olie
  • Luft er den nye olie
  • Luft er den nye olie
  • Luft er den nye olie
  • Luft er den nye olie
  • Luft er den nye olie
  • Luft er den nye olie
  • Luft er den nye olie
  • Luft er den nye olie

Udgået

Viva CollectionAirfryer Kompakt

HD9621/90

3.8
| (4) Anmeldelser
Luft er den nye olie
Den unikke teknologi i Philips innovation Airfryer gør, at du kan lave retter, som normalt kræver tilsætning af meget fedt, på en sundere måde. Lav dine yndlingsretter som f.eks. lammekoteletter, friturestegte kyllingelår eller lækre pommes frites med kun lidt eller slet ingen olie. Den varme, hurtigt cirkulerende luft gør, at maden får en sprød overflade og en fantastisk mør og saftig konsistens indeni. Nu behøver du ikke længere at vælge mellem sundt eller lækkert!
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Kompatible produkter
Premium Compact

Premium Compact
Låg

CP0348/01

Premium Compact

Premium Compact
TÆND/SLUK-knap

CP0356/01

Takket være patenteret TurboStar-teknologi

Luft er den nye olie

  • Turbo Star Rapid Air-teknologi

  • 20 % mindre end Originalen

  • 0,8 kg op til 3 personer

Lækre retter: Mørt på indersiden, sprødt på ydersiden

Lækre retter: Mørt på indersiden, sprødt på ydersiden

Takket være Philips' TurboStar-teknologi udsættes al maden for denne konstante, cirkulerende varme og gennemsteges samtidigt. Resultatet er jævnt stegte madvarer – uden behov for vending – selv når maden ligger som en stak. Udover den varme luftstrøm ristes maden fra oven af kraftig direkte varme, indtil den er gyldenbrun og lækker. "Sprødt på ydersiden, mørt på indersiden"

Over 200 opskrifter i appen og gratis opskriftsbog medfølger

Over 200 opskrifter i appen og gratis opskriftsbog medfølger

Philips Airfryer-appen er gratis og fyldt med lækre opskrifter og nemme, trinvise madlavningsinstruktioner. Bliv inspireret med hurtige, sunde snacks eller måltider til særlige lejligheder.

Lækker mad på kortere tid: Ingen forvarmning påkrævet

Lækker mad på kortere tid: Ingen forvarmning påkrævet

Philips AirFryer er klar til brug med det samme. Den daglige brug understøttes af den hurtigere tilberedningsproces fra start til slut.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

4

Anmeldelser

3
2

01/01/2020

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

O produto é extremamente prático e muito eficiente

Recomendaria a um famoliar e a um amigo que trabalham diretamente com cozinha

Fordele

Ganho de tempo e saúde.

Ulemper

Nada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9621/90 Airfryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9621/90 Airfryer

30/06/2017

Portugal

Portugal

Saudável e prático

[Employee of philipsglobal] Produto de fácil utilização, bastante saudável pois não tem quase óleo nenhum. Fácil limpeza.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9621/90 Airfryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9621/90 Airfryer

30/05/2017

Portugal

Portugal

Este produto tem um bom desempenho

Produto bom, óptimo desempenho, com um design excelente, grande facilidade no seu manuseamento, bem como na sua limpeza. No entanto e muito embora nas especificações apareça como possuindo interruptor de ligar/desligar, o mesmo não existe, o que impossibilita desligar o aparelho antes da desactivação automática, a menos que se retire a ficha de ligação, o que me parece não ser o mais correcto.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9621/90 Airfryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9621/90 Airfryer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde.

  2. målt vs. Airfryer uden TurboStar med frosne pommes frites, vurderet på bruning og gennemstegning

  3. Sammenlignet med Philips Collection Airfryer, samlet kapacitet passer til 800 g pommes frites