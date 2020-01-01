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Udgået
HD9621/90
Turbo Star Rapid Air-teknologi
20 % mindre end Originalen
0,8 kg op til 3 personer
Takket være Philips' TurboStar-teknologi udsættes al maden for denne konstante, cirkulerende varme og gennemsteges samtidigt. Resultatet er jævnt stegte madvarer – uden behov for vending – selv når maden ligger som en stak. Udover den varme luftstrøm ristes maden fra oven af kraftig direkte varme, indtil den er gyldenbrun og lækker. "Sprødt på ydersiden, mørt på indersiden"
Philips Airfryer-appen er gratis og fyldt med lækre opskrifter og nemme, trinvise madlavningsinstruktioner. Bliv inspireret med hurtige, sunde snacks eller måltider til særlige lejligheder.
Philips AirFryer er klar til brug med det samme. Den daglige brug understøttes af den hurtigere tilberedningsproces fra start til slut.
3.8
ud af 5
4
Anmeldelser
Dri15
01/01/2020
Portugal
Bekræftet køber
O produto é extremamente prático e muito eficiente
Recomendaria a um famoliar e a um amigo que trabalham diretamente com cozinha
Fordele
Ganho de tempo e saúde.
Ulemper
Nada
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9621/90 Airfryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9621/90 Airfryer
Claudia
30/06/2017
Portugal
Saudável e prático
[Employee of philipsglobal] Produto de fácil utilização, bastante saudável pois não tem quase óleo nenhum. Fácil limpeza.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9621/90 Airfryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9621/90 Airfryer
Mel50
30/05/2017
Portugal
Este produto tem um bom desempenho
Produto bom, óptimo desempenho, com um design excelente, grande facilidade no seu manuseamento, bem como na sua limpeza. No entanto e muito embora nas especificações apareça como possuindo interruptor de ligar/desligar, o mesmo não existe, o que impossibilita desligar o aparelho antes da desactivação automática, a menos que se retire a ficha de ligação, o que me parece não ser o mais correcto.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9621/90 Airfryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9621/90 Airfryer
Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde.
målt vs. Airfryer uden TurboStar med frosne pommes frites, vurderet på bruning og gennemstegning
Sammenlignet med Philips Collection Airfryer, samlet kapacitet passer til 800 g pommes frites