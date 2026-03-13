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Viva Collection Airfryer Kompakt
Udgået
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HD9621/90
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Airfryer HD9621/90 - English (US)
Important Information Manual Philips Viva Collection Airfryer
Alle (13)
Hvordan bruger jeg forudindstillinger på min Philips Airfryer?
Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?
Hvor kan jeg finde opskrifter til min Philips Airfryer?
Kan jeg bruge bagepapir/stanniol i min Philips Airfryer?
Airfryer
Tilbehør til Airfryer 3,2 og 4,2 lGrillkit
Airfryer-tilbehørCompact Party Master Kit
Airfryer-tilbehørBaking Kit L
Airfryer-tilbehørAirfryer
Premium CompactLåg
Premium CompactQuickClean kurv
Premium CompactTrådnetbund
Premium CompactTÆND/SLUK-knap
Premium CompactEasy Click-håndtag
Premium CompactGryde til Airfryer
Avance CollectionGryde til kompakt TurboStar Airfryer
Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned
Min Philips Airfryer laver en lyd
Belægningen på min Philips Airfryers gryde eller kurv skaller af
Min Philips Airfryer findes ikke på listen over enheder i HomeID-appen
Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet
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