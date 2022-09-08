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  • Letanvendeligt og holdbart
  • Letanvendeligt og holdbart

Udgået

LightCareStrygejern uden damp

HI108/01

1 pris

Letanvendeligt og holdbart

Philips-strygejernet uden damp kræver minimal vedligeholdelse og har en lav vægt, og den effektive ydeevne sparer dig for arbejde og giver fantastiske resultater.

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Letanvendeligt og holdbart

  • Spejlblank strygesål

  • 1000 W

  • 1,7 m ledning

Spejlblank strygesål

Spejlblank strygesål

Spejlblank strygesål

Gør det hurtigere at stryge langs knapper og sømme

Gør det hurtigere at stryge langs knapper og sømme

Gør det hurtigere at stryge langs knapper og sømme.

Behageligt håndtag med tekstur til brugervenligt greb

Behageligt håndtag med tekstur til brugervenligt greb

Teksturen på strygejernets håndtag sikrer et behagelig og ergonomisk greb, så din hånd ikke glider under strygningen.

Tekniske specifikationer

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Priser

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