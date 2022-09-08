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Udgået
HI108/01
Letanvendeligt og holdbart
Philips-strygejernet uden damp kræver minimal vedligeholdelse og har en lav vægt, og den effektive ydeevne sparer dig for arbejde og giver fantastiske resultater.
Spejlblank strygesål
1000 W
1,7 m ledning
Spejlblank strygesål
Gør det hurtigere at stryge langs knapper og sømme.
Teksturen på strygejernets håndtag sikrer et behagelig og ergonomisk greb, så din hånd ikke glider under strygningen.
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