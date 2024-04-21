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LightCare Strygejern uden damp
Udgået
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HI108/01
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Philips-strygejernet uden damp kræver minimal vedligeholdelse og har en lav vægt, og den effektive ydeevne sparer dig for arbejde og giver fantastiske resultater.
Fnugfjerner
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
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