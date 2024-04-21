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LightCare Strygejern uden damp

Udgået

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LightCareStrygejern uden damp

HI108/01

LightCare Strygejern uden damp

Udgået

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Manualer og dokumentation

Philips-strygejernet uden damp kræver minimal vedligeholdelse og har en lav vægt, og den effektive ydeevne sparer dig for arbejde og giver fantastiske resultater.

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  • 21 April 2024

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