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Udgået

Strygejern med dampstation

HI5916/20

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtig strygning
Med denne dampstation bliver strygningen hurtigere takket være ekstra kraftfuld konstant damp og mere praktisk takket være en 1,1 l aftagelig vandtank.
Se alle fordele

Med ekstra damp

Hurtig strygning

  • Maks. 5 bar pumpetryk

  • 1,1 l aftagelig vandtank

  • 180 g dampskud

1,1 l aftagelig vandtank

1,1 l aftagelig vandtank

Vandtanken kan tages af og nemt genopfyldes under vandhanen. Det store påfyldningshul gør, at du hurtigt kan fylde tanken. Takket være vandtankens kapacitet på 1,1 l kan du stryge konstant i op til 2 timer uden at genopfylde.

Calc-Clean-beholder medfølger – ingen patroner, ingen ekstra omkostninger

Calc-Clean-beholder medfølger – ingen patroner, ingen ekstra omkostninger

Vores indbyggede afkalkningssystem, Smart Calc Clean, fortæller dig, hvornår det er tid til afkalkning. Der medfølger en beholder, der letter afkalkningen – der er altså intet behov for patroner og ingen ekstra omkostninger.

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Kraftig damp fjerner effektivt folder

En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste tekstiler uden besvær. Se vanskelige folder forsvinde med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning til opfriskning af tøj og gardiner.

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Priser

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

Excelentes características

Bom desempenho, económico. Relação preço /qualidade bastante satisfatório.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HI5914/30 Steam generator iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HI5914/30 Steam generator iron

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