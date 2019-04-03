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Udgået
Maks. 5 bar pumpetryk
1,1 l aftagelig vandtank
180 g dampskud
Vandtanken kan tages af og nemt genopfyldes under vandhanen. Det store påfyldningshul gør, at du hurtigt kan fylde tanken. Takket være vandtankens kapacitet på 1,1 l kan du stryge konstant i op til 2 timer uden at genopfylde.
Vores indbyggede afkalkningssystem, Smart Calc Clean, fortæller dig, hvornår det er tid til afkalkning. Der medfølger en beholder, der letter afkalkningen – der er altså intet behov for patroner og ingen ekstra omkostninger.
En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste tekstiler uden besvær. Se vanskelige folder forsvinde med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning til opfriskning af tøj og gardiner.
Priser
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Flosan
03/04/2019
Portugal
Excelentes características
Bom desempenho, económico. Relação preço /qualidade bastante satisfatório.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HI5914/30 Steam generator iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HI5914/30 Steam generator iron