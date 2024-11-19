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Strygejern med dampstation
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HI5916/20
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Quick start guide Philips Steam generator iron - English (US)
Alle (3)
Hvordan afkalker jeg min Philips-dampgenerator?
Sådan rengøres strygesålen på Philips-dampstrygejernet
Hvordan renser jeg vandtanken på mit Philips-dampstrygejern?
Fnugfjerner
Mit Philips-dampstrygejern producerer ikke damp
Mit strygebræt er vådt, og der er vand på gulvet
Den blå indikator blinker på mit Philips-dampstrygejern
Min dampstation er stoppet eller holdt op med at virke
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
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