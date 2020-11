SalonStraight Sonic

Digitale varmeindstillinger sikrer et superglat resultat for alle hårtyper

Digitale varmeindstillinger gør det nemt hurtigt at vælge den funktion, du har brug for, eller justere stylingtemperaturen via det digitale display. Dette gør det muligt at vælge den perfekte temperatur alt efter hårtype og behov. Resultatet er perfekt styling ved et enkelt tryk på en knap.