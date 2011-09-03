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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
220°C
Keramiske plader med nano-diamant
Digitale varmeindstillinger gør det nemt hurtigt at vælge den funktion, du har brug for, eller justere stylingtemperaturen via det digitale display. Dette gør det muligt at vælge den perfekte temperatur alt efter hårtype og behov. Resultatet er perfekt styling ved et enkelt tryk på en knap.
Den høje temperatur gør det muligt at ændre formen på dit hår og giver dig det perfekte look, som om du lige har været hos frisøren.
Diamanter er ikke kun en kvindes bedste ven. De har også den hårdest mulige overflade. Denne viden er blevet brugt til at optimere vores keramiske glatteplader. Disse avancerede keramiske glatteplader med nano-diamant har en optimal varmeoverførsel og en superglat, ridsefast overflade, der glider nemt og giver smukke, glansfulde resultater.
4.8
ud af 5
9
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Helena
03/09/2011
Sverige
Plattång från Philips
Att köpa en platttång från Philips är ett bra val, de har alltid varit jättebra och jag själv har haft 3 st därifrån därför rekommenderar jag deras platttänger mer än gärna! Speciellt den senaste jag köpte, en lila vibrerande platttång som gör att frisyren håller hela dagen! Underbart. Förövrigt så fungerar leveransen från online shopen utmärkt!
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Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång
EmilyClark
29/09/2015
United Kingdom
Great straightener!
This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.
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Denne anmeldelse blev foretaget for HP4666/07 Straightener
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4666/07 Straightener
Eliza
05/09/2011
United Kingdom
Easy and fast
It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
sammenlignet med HP4669/07