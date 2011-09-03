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  • Salonhastighed, salonresultater
  • Salonhastighed, salonresultater
  • Salonhastighed, salonresultater
  • Salonhastighed, salonresultater
  • Salonhastighed, salonresultater
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  • Salonhastighed, salonresultater
  • Salonhastighed, salonresultater
  • Salonhastighed, salonresultater
  • Salonhastighed, salonresultater

Udgået

SalonStraight SonicGlattejern

HP4666/00

4.8
| (9) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Salonhastighed, salonresultater
SalonStraight Sonic kombinerer avanceret sonisk vibration med Nano Diamond Ceramic-plader og en professionel temperatur på 220ºC, som giver 30 % hurtigere glatning og superflotte resultater.
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SalonStraight Sonic

Salonhastighed, salonresultater

  • 220°C

  • Keramiske plader med nano-diamant

Digitale varmeindstillinger sikrer et superglat resultat for alle hårtyper

Digitale varmeindstillinger sikrer et superglat resultat for alle hårtyper

Digitale varmeindstillinger gør det nemt hurtigt at vælge den funktion, du har brug for, eller justere stylingtemperaturen via det digitale display. Dette gør det muligt at vælge den perfekte temperatur alt efter hårtype og behov. Resultatet er perfekt styling ved et enkelt tryk på en knap.

220°C professionel varme giver perfekte resultater som hos frisøren

220°C professionel varme giver perfekte resultater som hos frisøren

Den høje temperatur gør det muligt at ændre formen på dit hår og giver dig det perfekte look, som om du lige har været hos frisøren.

Keramiske plader med nano-diamant glider nemt og giver skinnende resultater

Diamanter er ikke kun en kvindes bedste ven. De har også den hårdest mulige overflade. Denne viden er blevet brugt til at optimere vores keramiske glatteplader. Disse avancerede keramiske glatteplader med nano-diamant har en optimal varmeoverførsel og en superglat, ridsefast overflade, der glider nemt og giver smukke, glansfulde resultater.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.8

ud af 5

9

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

03/09/2011

Sverige

Sverige

Plattång från Philips

Att köpa en platttång från Philips är ett bra val, de har alltid varit jättebra och jag själv har haft 3 st därifrån därför rekommenderar jag deras platttänger mer än gärna! Speciellt den senaste jag köpte, en lila vibrerande platttång som gör att frisyren håller hela dagen! Underbart. Förövrigt så fungerar leveransen från online shopen utmärkt!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång

29/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great straightener!

This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4666/07 Straightener

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4666/07 Straightener

05/09/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy and fast

It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

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Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med HP4669/07