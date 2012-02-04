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Udgået
Lift & Cut
1 hoved
Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.
4.6
ud af 5
18
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
04/02/2012
Danmark
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ6/50 skær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ6/50 skær
wmbxj04
05/01/2011
United Kingdom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ6/40 shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ6/40 shaving heads
mt62
05/04/2013
Deutschland
Rasierapparat ist wieder wie neu.
Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ6/50 Scherköpfe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ6/50 Scherköpfe