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HU2510/10
Op til 99 % færre bakterier (1)
NanoCloud-teknologi
2 l vandtank
Effektiv i rum op til 31 m²
Unik NanoCloud-teknologi anvender naturlig fordampning til at udsende ren vanddamp. NanoClouds ultrafine tåge er usynlig for øjet og ekstremt vanskelig for bakterier eller snavs at hæfte sig til – fugter luften med frigivelse af op til 99 % færre bakterier end ultrasoniske standardluftfugtere. (1)
NanoClouds usynlige tåge frigiver ikke hvidt støv eller efterlader våde pletter i rummet (2). Større dråber, der udsendes af ultrasoniske luftfugtere, kan gøre omgivelserne våde og transportere mineraler, der efterlader hvide rester på nærliggende overflader. NanoCloud-partikler er for små til at transportere mineraler, hvilket effektivt forhindrer rester og pletter.
NanoCloud-teknologi anvender naturlig fordampning, bredt anerkendt som en hygiejnisk sikker og effektiv metode til befugtning. Der anvendes ingen ioner, kemikalier eller ozon (3), og der opvarmes ikke vand, så der er ingen risiko for forbrændinger.
Priser
Anmeldelser
(1) Sammenlignet med standard ultrasoniske luftfugtermoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere bakteriespredning, testet af uafhængigt laboratorium
(2) Aflejring af mineraler på møbler er blevet testet af et tredjepartslaboratorium i en periode på 3 timer i henhold til DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Testet af GB 21551.3-2010 i et tredjepartslaboratorium. Ozon, flygtige organiske forbindelser, PM10 og UV-intensitet er under grænsen.
(4) Testet af GB/T 23332-2018 i et uafhængigt laboratorium. Indledende temperatur på 23 ± 2 °C og relativ luftfugtighed på 30 ± 5 %.
(5) Beregnet ud fra en 2 liters fuld vandtank, der kører med en befugtningshastighed på 190 ml/t.