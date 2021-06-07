      Philips Sonicare 2100 Series Sonisk elektrisk tandbørste

      HX3651/11

      Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.

      Sonisk teknologi kombineret med vores børstehandling fjerner blidt plak 3 gange bedre* end en manuel tandbørste.

      Dette produkt
      2100 Series
      2100 Series

      Sonisk elektrisk tandbørste

      Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.

      Fjerner op til tre gange så meget plak*

      • Sonisk teknologi
      • QuadPacer og SmarTimer
      • Slankt, ergonomisk design
      • 14-dages batterilevetid
      Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning

      Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.** 31000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, opbryder plak, og stryger væk for en enestående daglig rengøring.

      Fjerner op til 3x mere plak vs en manuel tandbørste*

      Det er klinisk dokumenteret, at en elektrisk Sonicare-tandbørste med avanceret sonisk teknologi fjerner plak op til tre gange bedre* end en manuel tandbørste. Den fjerner plak fra dine tænder og langs tandkødsranden, samtidig med at tandkødet beskyttes.

      Sikker og skånsom at bruge

      Sonicare-tandbørsten giver dig en grundig rensning uden at være hård mod dine tænder og dit tandkød. Blide, men kraftige soniske vibrationer giver en enestående rensning og er samtidig skånsom mod dine tænder og dit tandkød.

      Optimer din børstning med SmarTimer og QuadPacer

      to minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer guider dig til at børste i den anbefalede tid i alle områder af munden for at sikre en komplet rengøring.

      Det ergonomiske design gør tandbørsten nem at holde og bruge

      Det slanke, lette og ergonomiske design gør tandbørsten nem at holde og bruge, så du kan få en fantastisk rensning uden belastning.

      14-dages lang batterilevetid

      Batterilevetiden varer op til 14 dage, så der kan gå lange perioder uden opladning.

      Easy-Start for at lette overgangen

      Vores Easy-Start-program giver dig mulighed for en nænsom, gradvist stigende børstestyrke de første 14 gange, du bruger din nye tandbørste.

      Farvel til adapter. Goddag til USB.

      Strømadaptere kan virke små, men tilsammen har deres plast en stor indvirkning på miljøet. Ved at skifte til en USB-oplader i Philips Sonicare 1000-4000-serien kan vi alene bruge op til 189.210 kg mindre plastik hvert 4. år. Det er kraftfuldt, ikke?

      Tekniske specifikationer

      • Strøm

        Spænding
        DC5V

      • Tekniske specifikationer

        Batteri
        Genopladelig
        Brugstid (fuldt opladet til tom)
        14 dage*****
        Energiforbrug
        Standby-tilstand uden skærm <0,5 W
        Batteritype
        Litiumion

      • Design og finish

        Farve
        Sukkerrose

      • Service

        Garanti
        2 års begrænset garanti

      • Brugervenlig

        Håndgreb
        Slankt, ergonomisk design
        Batteriindikator
        Indikatorlys, der viser batteristatus
        Børstehovedsystem
        Børstehoveder, der nemt klikkes på

      • Medfølgende dele

        Håndgreb
        1 2100-serien
        Børstehoved
        1 C1 ProResults standard
        Oplader
        1

      • Renseydelse

        Performance
        Fjerner op til 3 gange mere plak*
        Timer
        Quadpacer og Smartimer
        Hastighed
        Op til 31.000 børstebevægelser pr. minut

      • Indstillinger

        Clean
        Giver en uovertruffen rensning hver dag

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      • sammenlignet med manuel tandbørste for sundere tænder og tandkød
      • Individuelle resultater kan variere
      • * Data i arkiv
      • **** ​​baseret på to perioder med to minutters børstetid om dagen i standardindstilling

