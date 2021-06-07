HX3651/11
Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
Sonisk teknologi kombineret med vores børstehandling fjerner blidt plak 3 gange bedre* end en manuel tandbørste.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Sonisk elektrisk tandbørste
Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.** 31000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, opbryder plak, og stryger væk for en enestående daglig rengøring.
Det er klinisk dokumenteret, at en elektrisk Sonicare-tandbørste med avanceret sonisk teknologi fjerner plak op til tre gange bedre* end en manuel tandbørste. Den fjerner plak fra dine tænder og langs tandkødsranden, samtidig med at tandkødet beskyttes.
Sonicare-tandbørsten giver dig en grundig rensning uden at være hård mod dine tænder og dit tandkød. Blide, men kraftige soniske vibrationer giver en enestående rensning og er samtidig skånsom mod dine tænder og dit tandkød.
to minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer guider dig til at børste i den anbefalede tid i alle områder af munden for at sikre en komplet rengøring.
Det slanke, lette og ergonomiske design gør tandbørsten nem at holde og bruge, så du kan få en fantastisk rensning uden belastning.
Batterilevetiden varer op til 14 dage, så der kan gå lange perioder uden opladning.
Vores Easy-Start-program giver dig mulighed for en nænsom, gradvist stigende børstestyrke de første 14 gange, du bruger din nye tandbørste.
Strømadaptere kan virke små, men tilsammen har deres plast en stor indvirkning på miljøet. Ved at skifte til en USB-oplader i Philips Sonicare 1000-4000-serien kan vi alene bruge op til 189.210 kg mindre plastik hvert 4. år. Det er kraftfuldt, ikke?
