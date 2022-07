Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning

Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.** 31000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, opbryder plak, og stryger væk for en enestående daglig rengøring.