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Philips Sonicare 2100 Series Sonisk elektrisk tandbørste

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Philips Sonicare 2100 SeriesSonisk elektrisk tandbørste

HX3651/12

HX365LB

Philips Sonicare 2100 Series Sonisk elektrisk tandbørste

Starter i

Hvid
Hvid
Lyseblå
Lyseblå
Sukkerrose
Sukkerrose

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Brugervejledning

  • PDF fil, 5.6 MB
  • 9 July 2024

EU-overensstemmelseserklæring - English (US)

  • PDF fil, 665.1 kB
  • 13 April 2026

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