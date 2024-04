Den indbyggede tryksensor beskytter dine tænder og dit tandkød

Den indbyggede tryksensor registrerer automatisk det tryk, du påfører, advarer dig og reducerer tandbørstens vibrationer automatisk for at beskytte dit tandkød. Tandbørsten udsender en pulserende lyd som en påmindelse om at lette trykket. 7 ud af 10 personer fandt ud af, at denne funktion hjalp dem med at blive bedre til at børste deres tænder.