Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
HX3671/14
HX367BK
Starter i
Tryksensor
2 minutters SmarTimer
Fjerner op til 3x mere plak
14-dages lang batterilevetid
Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.** 31000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, opbryder plak, og stryger væk for en enestående daglig rengøring.
Det er klinisk dokumenteret, at en elektrisk Sonicare-tandbørste med avanceret sonisk teknologi fjerner plak op til tre gange bedre* end en manuel tandbørste. Den fjerner plak fra dine tænder og langs tandkødsranden, samtidig med at tandkødet beskyttes.
Den indbyggede tryksensor registrerer automatisk det tryk, du påfører, advarer dig og reducerer tandbørstens vibrationer automatisk for at beskytte dit tandkød. Tandbørsten udsender en pulserende lyd som en påmindelse om at lette trykket. 7 ud af 10 personer fandt ud af, at denne funktion hjalp dem med at blive bedre til at børste deres tænder.
4.2
ud af 5
746
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
gurrae
23/05/2024
Sverige
Bekræftet køber
Smidig o lättanvänd
Lätt att hålla i. Bra batteritid. Bra med timer efter 30 sek o efter 2 min.
Fordele
Bra batteritid, bra med timer 30 sek/2 min
Ulemper
Dyra borstar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart
PL12345
07/12/2023
Sverige
Bekræftet køber
Hygienisk
Det bästa med den här borsten är att borsthuvudet inte är ihåligt (som hos den stora konkurrentens borstar). Det är då lättare att hålla borsten ren och fräsch och man spiller inte lika mycket under borstningen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Micre
14/05/2023
Sverige
Bekræftet køber
Prisvärd
Gör vad den ska väldigt bra. Och till ett mycket bra pris. Jättenöjd
Fordele
Rent i munnen
Ulemper
Kittlar enormt i munnen i början. Men det går över
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
sammenlignet med manuel tandbørste for sundere tænder og tandkød
Individuelle resultater kan variere
Data i arkiv
baseret på to perioder med to minutters børstetid om dagen i standardindstilling