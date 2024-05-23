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  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.

Philips Sonicare 3100 seriesSonisk eltandbørste - Sort

HX3671/14

HX367BK

4.2
| (746) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Sukkerrose
Sukkerrose
Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
Sonisk teknologi kombineret med vores børstehandling fjerner blidt plak 3 gange bedre* end en manuel tandbørste.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Fjerner op til tre gange så meget plak*

Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.

  • Tryksensor

  • 2 minutters SmarTimer

  • Fjerner op til 3x mere plak

  • 14-dages lang batterilevetid

Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning

Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning

Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.** 31000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, opbryder plak, og stryger væk for en enestående daglig rengøring.

Fjerner op til 3x mere plak vs en manuel tandbørste*

Fjerner op til 3x mere plak vs en manuel tandbørste*

Det er klinisk dokumenteret, at en elektrisk Sonicare-tandbørste med avanceret sonisk teknologi fjerner plak op til tre gange bedre* end en manuel tandbørste. Den fjerner plak fra dine tænder og langs tandkødsranden, samtidig med at tandkødet beskyttes.

Den indbyggede tryksensor beskytter dine tænder og dit tandkød

Den indbyggede tryksensor beskytter dine tænder og dit tandkød

Den indbyggede tryksensor registrerer automatisk det tryk, du påfører, advarer dig og reducerer tandbørstens vibrationer automatisk for at beskytte dit tandkød. Tandbørsten udsender en pulserende lyd som en påmindelse om at lette trykket. 7 ud af 10 personer fandt ud af, at denne funktion hjalp dem med at blive bedre til at børste deres tænder.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

746

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

23/05/2024

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Smidig o lättanvänd

Lätt att hålla i. Bra batteritid. Bra med timer efter 30 sek o efter 2 min.

Fordele

Bra batteritid, bra med timer 30 sek/2 min

Ulemper

Dyra borstar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart

07/12/2023

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Hygienisk

Det bästa med den här borsten är att borsthuvudet inte är ihåligt (som hos den stora konkurrentens borstar). Det är då lättare att hålla borsten ren och fräsch och man spiller inte lika mycket under borstningen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

14/05/2023

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Prisvärd

Gör vad den ska väldigt bra. Och till ett mycket bra pris. Jättenöjd

Fordele

Rent i munnen

Ulemper

Kittlar enormt i munnen i början. Men det går över

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. sammenlignet med manuel tandbørste for sundere tænder og tandkød

  2. Individuelle resultater kan variere

  3. Data i arkiv

  4. ​​baseret på to perioder med to minutters børstetid om dagen i standardindstilling