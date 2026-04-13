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Philips Sonicare 3100 series Sonisk eltandbørste - Sort
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HX3671/14
HX367BK
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Brugervejledning
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Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg tryksensoren på min Sonicare?
Hvordan fungerer tryksensoren på min Sonicare-tandbørste?
Hvordan rengør jeg min Philips Sonicare-tandbørste?
Hvorfor følger der ikke en adapter med produktet?
Sonic electric toothbrushOplader
Philips SonicareOpladeenhed
Philips SonicareUSB-A strømadapter
Mit børstehoved er vanskeligt at sætte på eller fjerne.
Min Sonicare-tandbørste larmer
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